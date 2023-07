Khởi tố nhóm quái xế đánh võng, tạt đầu xe ô tô, đạp gương chiếu hậu

Sáng 21/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, Công an TP Phủ Lý vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 thanh thiếu niên về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan công an, khoảng 21h ngày 5/7, nhóm 11 thanh thiếu niên cùng trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam do Lê Văn Điều (SN 2006) cầm đầu, đã sử dụng 7 xe máy, trong đó nhiều xe không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm rú còi, gây mất trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường thuộc địa bàn TP Phủ Lý.