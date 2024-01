Khởi tố nguyên Tổng giám đốc FLC và 21 người giúp ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo

Ngày 31/1, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan ông Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC).

Ông Trịnh Văn Quyết.

Trong số các bị can này, có nhiều cựu lãnh đạo tập đoàn FLC từng là thuộc cấp của Trịnh Văn Quyết gồm: Doãn Văn Phương (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros); Trịnh Văn Đại (nguyên Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Faros); Đỗ Như Tuấn (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros); Nguyễn Văn Mạnh (nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, em rể Trịnh Văn Quyết);