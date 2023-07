Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND phường cùng 2 cán bộ địa chính ở Cao Bằng

Bị can Bùi Văn Hiệp - nguyên Chủ tịch UBND phường Sông Bằng. (Ảnh: CACC)

Ngày 5/7, Công an TP Cao Bằng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Hiệp, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Đặng Tuấn Hoàng và Nông Thu Hương.