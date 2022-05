Khởi tố người vợ cắt 'của quý' của chồng ở Sơn La

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Thị Nguyệt (SN 1986, trú tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Theo cơ quan công an, ngày 19/3, do uất ức vì chồng là Nguyễn Văn Hoan có hành vi quan hệ tình dục với con gái riêng của mình, Hà Thị Nguyệt dùng dao cắt dương vật của chồng sau đó đến cơ quan công an tự thú.