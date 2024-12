Khởi tố người phụ nữ bạo hành nhiều trẻ nhỏ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà B. (SN 1976, ngụ TP Vũng Tàu) tự nhận trông giữ, chăm sóc trẻ tại nhà riêng, không có chuyên môn nghiệp vụ và nhiều lần đánh trẻ trong giờ ăn. Viện KSNS TP Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT đối với T.T.B. (SN 1976, ngụ TP Vũng Tàu). Bà B. bị bắt về tội Hành hạ người khác theo Điều 140, Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Cơ quan CSĐT tra Công an TP. Vũng Tàu đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với B. để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em. Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 7/12, UBND Phường 7, TP Vũng Tàu nhận được thông tin từ Công an phường báo có phụ huynh gửi trẻ tại địa chỉ số 318/6/1B đường Lê Lợi (Phường 7) tố cáo bà B. có hành vi bạo hành trẻ em. Đây là điểm giữ trẻ do B. làm chủ và trực tiếp trông trẻ. Cơ quan chức năng yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động để xác minh vụ việc. Quá trình làm việc với bà B., người này không xuất trình được các giấy tờ pháp lý việc mở điểm giữ trẻ. Do vậy, lực lượng chức năng đã lập biên bản yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động và mời làm việc với UBND phường. Cùng ngày, Công an Phường 7, TP Vũng Tàu cũng nhận được tố giác tội phạm của chị P. D. về việc bà B. bạo hành trẻ em và đã chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu để xử lý theo thẩm quyền. Theo xác minh ban đầu, bà T.T.B tự nhận trông giữ, chăm sóc trẻ tại nhà riêng. Ngày 22/11, bà B. thuê chị B.T.M.L. (SN 1999, ngụ Phường 9, TP Vũng Tàu) phụ giúp, đến ngày 6/12 thì chị L. nghỉ việc. Cơ quan chức năng xác nhận, bà B. không có chuyên môn về sư phạm mầm non, tự nhận trông giữ trẻ tại địa chỉ trên. Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh đến Công an phường 7, TP Vũng Tàu về hành vi bạo hành trẻ nhỏ của chủ cơ sở trong giữ trẻ. Trong thời gian trông giữ các cháu bé, bà B. có những hành vi như dùng tay đánh đập vào miệng, vào mặt, giật tóc; dùng thìa inox, điều khiển tivi đập vào miệng các bé (từ 1 đến 2 tuổi) nhằm mục đích ép các cháu ăn, uống. Tất cả hành vi trên đã bị chị L. dùng điện thoại cá nhân ghi lại. Lưu Sơn(VOV-TP.HCM)