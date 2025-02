Khởi tố người đàn ông giúp người thân nhập cảnh Hàn Quốc trái phép

Năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị với Bộ Tư pháp Hàn Quốc tương trợ tư pháp về hình sự để xác minh thông tin liên quan đến Lê Bá Nghị, và những người khác liên quan.

Thông qua kết quả tương trợ tư pháp, cán bộ công an đã tích cực kêu gọi người thân trong gia đình vận động Lê Bá Nghị về Việt Nam đầu thú. Đến ngày 4/2/2025, Nghị đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để trình diện, đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.