Khởi tố người đàn ông đánh bé trai 12 tuổi giữa sân chung cư ở Hà Nội

Công an xác định Nguyễn Tiến Đạt túm, ghì, đấm và đá cháu M., gây thương tích nên đã khởi tố bị can và bắt giam Đạt về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 16/9, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Tiến Đạt (SN 1990, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai) về tội Cố ý gây thương tích. Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, khoảng 16h ngày 18/8, cháu M. (SN 2012, trú tại phường Mai Động) chơi đá bóng cùng cháu Đ. (SN 2012, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) tại sân chơi của chung cư 87 Lĩnh Nam. Trong quá trình chơi, hai cháu xảy ra va chạm và xô xát với nhau. Sau đó, cháu Đ. về nhà gặp bố là Nguyễn Tiến Đạt. Khi thấy mặt cháu Đ. bị bầm tím, Đạt hỏi lý do, và cháu Đ. trả lời rằng bị bạn đánh. Ngay lập tức, Đạt chở cháu Đ. quay lại chung cư 87 Lĩnh Nam để tìm người đã đánh con mình. Khi đến trước tòa nhà N02, Đạt xuống xe, tiến đến chỗ cháu M. đang chơi và dùng tay túm, ghì, đấm, đá cháu M., gây thương tích. Ngày 28/8, Nguyễn Tiến Đạt đã đến Công an quận Hoàng Mai để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đánh đập và gây thương tích cho cháu M.