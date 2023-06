Khởi tố nam thanh niên xịt hơi cay vào mắt chủ quán để cướp 5 chỉ vàng

Ngày 17/6, theo thông tin của Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an TP Bắc Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Hoạt (27 tuổi, ở xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội "Cướp tài sản".

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 10/6, Hoạt điều khiển xe mô tô che BKS đến cửa hàng vàng Ngọc Thơm (ở khu Đông Dương, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh) giả vờ hỏi mua vàng.