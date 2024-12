Khởi tố 'mẹ nuôi' tạt nước sôi vào bé gái 12 tuổi ở Kiên Giang

Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thị Phượng (52 tuổi) để điều tra tội hành hạ người khác vì tạt nước sôi gây bỏng nặng bé gái 12 tuổi. Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết đã khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Thị Phượng (52 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về tội hành hạ người khác. Phượng là kẻ dùng nước sôi vào bé gái P.D.G.H. (12 tuổi, con nuôi của Phượng). Hiện Công an TP Hà Tiên đưa bé P.D.G.H. đi giám định tỉ lệ thương tật, xem xét mức độ thương tật để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án. Nguyễn Thị Phượng tại cơ quan điều tra. Trước đó vào ngày 27/11, Công an TP Hà Tiên bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Phượng sau khi nhận được thông tin bé H. bị tạt nước sôi. Thông tin ban đầu, bà Phượng lưu trú tại phường Bình San, TP Hà Tiên từ đầu tháng 11 đến nay để bán vé số cùng với 2 cháu là P.D.G.H. (12 tuổi) và N.G.B. (7 tuổi). Bà Phượng sống như vợ chồng với ông Tuấn (52 tuổi, ngụ TP Phú Quốc). Còn bé H. và B. là cháu ngoại của ông Tuấn. Bà Phượng và ông Tuấn đã chia tay nhau nên bà Phượng dẫn 2 bé vào TP Hà Tiên sống và bán vé số. Hằng tháng ông Tuấn vẫn gửi tiền chu cấp cho 2 bé. Các bé gọi bà Phượng bằng "mẹ nuôi". Khi có thông tin bà Phượng tạt nước sôi vào bé H., Công an phường Bình San điều tra và đưa 2 bé vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang để chăm sóc. Tại cơ quan công an, bà Phượng khai nhận do bé H. thường xuyên làm mất vé số khi đi bán nên bị đánh đập. Ngày 21/11, bà dùng nước sôi tạt vào vai và tay phải của bé H. dẫn đến bỏng nặng. Hiện bé H. và B. đang ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang, tinh thần 2 bé đã tốt hơn, không còn hoảng loạn sợ sệt như lúc ban đầu.