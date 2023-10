Khởi tố kẻ sát hại Á khôi 17 tuổi, phân xác phi tang trên sông Hồng

Tại buổi họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án cô gái 17 tuổi bị sát hại, phân xác phi tang, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh (SN 1985, trú tại KĐT Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội).

Khanh bị khởi tố về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân là chị H.Y.N. (SN 2006, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), từng đạt giải Á khôi tại một cuộc thi sắc đẹp.

Theo lời khai của nghi phạm Tạ Duy Khanh, ngày 10/10, Khanh hẹn chị N. đến nhà Khanh tại một khu đô thị ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N. xảy ra mâu thuẫn nên hắn lấy dao nhọn đâm vào vùng ngực chị N.