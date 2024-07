Khởi tố kẻ lắp camera trong nhà nghỉ để quay clip nhạy cảm

Tại Cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Cá nhân nào đang bị đe dọa hoặc phát hiện người khác bị đe dọa với thủ đoạn tương tự như trên thì liên hệ với Công an huyện Can Lộc qua số điện thoại trực ban hình sự: 02393.841.113 để được tiếp nhận, xử lý.

Trọng Tùng