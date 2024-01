Khởi tố kẻ khai thác vàng trái phép ở Hà Giang

Chiều 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Đoàn Quang Huy (SN 1982, trú tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Đây là kết quả điều tra vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên được phát hiện ngày 19/8/2023 tại xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Liên quan vụ án này, ngày 28/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Cảnh (trú tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).