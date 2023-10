Khởi tố kẻ hiếp dâm bé gái bán vé số ở An Giang

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Huỳnh Kim Giàu (SN 1964, cư trú ấp Vĩnh Thạnh 2, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Huỳnh Kim Giàu tại cơ quan điều tra.