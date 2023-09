Khởi tố kẻ dùng bình xịt hơi cay tấn công nữ nhân viên hớt tóc, cướp tài sản

Qua tổng hợp, phân tích những thông tin, tài liệu thu thập được, Công an huyện Núi Thành xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Minh Sơn.

Ngay khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Công an huyện Núi Thành cử tổ công tác khám nghiệm hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin; đồng thời phát động quần chúng, thu thập thông tin về đặc điểm đối tượng, phương tiện... gây án.

Sau đó, Công an huyện Núi Thành phối hợp với Công an xã Tam Ngọc mời đối tượng đến trụ sở Công an xã Tam Ngọc để điều tra. Tại đây, Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

THANH BA