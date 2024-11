Khởi tố hai tài xế lái ô tô lạng lách trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định danh tính hai tài xế lái xe tải và xe đầu kéo container lạng lách, chèn ép nhau trên cao tốc TPHCM - Trung Lương và ra quyết định khởi tố. Ngày 28/11, Công an TP Tân An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 tài xế Phương Hồ Nhật Linh ( 44 tuổi, quê Trà Vinh) và Lưu Công Thành (31 tuổi, quê An Giang) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng. Đây là hai tài xế lái xe rượt đuổi trên cao tốc TPHCM - Trung Lương gây mất an toàn giao thông. Hai phương tiện chèn ép nhau trên cao tốc (Ảnh: T.T.). Theo công an, ngày 17/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe đầu kéo container mang biển số 50H-166.22 lạng lách, không cho xe tải mang biển số 98H-026.64 vượt trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Clip cũng ghi lại cảnh xe tải lạng lách định vượt qua xe đầu kéo container trước đó. Hai phương tiện này rượt đuổi, chèn ép nhau một đoạn hơn 200m, khiến các xe khác phải giảm tốc độ tránh va chạm. Vào cuộc điều tra, Đội CSGT tuần tra cao tốc số 7 (Cục CSGT) đã trích xuất camera, xác định vụ việc xảy ra trên cao tốc, hướng TPHCM đi miền Tây, đoạn qua xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An. CSGT xác định tài xế Linh lái xe đầu kéo container và tài xế Thành lái xe tải. CSGT đã bàn giao hồ sơ, phương tiện cho Công an tỉnh Long An thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.