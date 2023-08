Khởi tố Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình (Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc 3 bị can để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình.

Các bị can bị bắt gồm: Bùi Tú Cao (SN 1970), Giám đốc Trung tâm Văn Hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình, Trần Thị Huê (SN 1986), kế toán và Phạm Trọng Toản (SN 1983), Phó trưởng Phòng Tuyên truyền, cổ động, triển lãm của trung tâm.