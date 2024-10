Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM

Bộ Công an khởi tố, bắt giam ông Bùi Thanh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM và 1 trưởng ban điều hành Dự án 4 thuộc ban này. Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố và bắt giam ông Bùi Thanh Tân, SN 1970, trú Phường 6, Quận 4, TP.HCM về tội Nhận hối lộ. Ông Tân là Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM. Cùng bị khởi tố và bắt giam về tội danh trên còn có Lê Thanh Tùng (SN 1977, trú Quận 12, TP.HCM), Trưởng ban điều hành Dự án 4 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị. Dự án 4 chịu trách nhiệm quản lý giai đoạn 2 của Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, với tổng vốn đầu tư 8.200 tỷ đồng. Ông Bùi Thanh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM. Trước đó, do ông Bùi Thanh Tân vắng mặt tại cơ quan trong thời gian dài, ngày 1/10, Chủ tịch UBND TP.HCM đã quyết định phân công ông Trần Như Quốc Bảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, phụ trách lãnh đạo và điều hành hoạt động của ban, bao gồm các giao dịch tài chính và nhiệm vụ của Giám đốc. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đóng vai trò chủ đầu tư các công trình hạ tầng đô thị như cấp thoát nước, chống ngập, công viên, cây xanh, chiếu sáng và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách hoặc vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng. Hoàng Thọ