Khởi tố cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh

Ông Võ Văn Chánh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị khởi tố để điều tra do có liên quan đến vụ biến 9ha đất công thành đất tư tại dự án khu dân cư Phước Thái. Hôm nay (13/11), nguồn tin của VietNamNet cho hay, cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Chánh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ông Chánh được tại ngoại để hầu tra. Ông Võ Văn Chánh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: H.A Ông Chánh bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai do có liên quan trong vụ sai phạm đất đai ở vụ án khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước (TP Biên Hòa). Liên quan vụ án, hồi tháng 8/2023, TAND tỉnh đã tuyên án đối với 13 bị cáo về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất". Tuy nhiên, HĐXX kiến nghị tiếp tục điều tra đối với các cá nhân có liên quan. Theo cơ quan chức năng, năm 1995, Thủ tướng ký quyết định Công ty CP May - Xây dựng Huy Hoàng liên doanh với một công ty đối tác nước ngoài thuê đất với diện tích gần 9ha tại xã Tam Phước (nay là phường Tam Phước) để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu gốm. Do dự án liên doanh không thực hiện nên UBND tỉnh ký quyết định thu hồi giấy phép đầu tư và giao cho Công ty CP May - Xây dựng Huy Hoàng toàn quyền sử dụng đất. Năm 2017, ông Võ Văn Chánh khi còn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký 2 quyết định giao đất và cho thuê đất cho Công ty Phước Thái để thực hiện dự án khu dân cư. Việc ông cho phép công ty này sử dụng gần 9ha đất mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định của Luật đất đai. Trước đó, ông Chánh làm Phó giám đốc Sở TM&MT rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh. Sau đó, làm Bí thư Thành ủy Biên Hòa và có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng.