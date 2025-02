Khởi tố cựu cán bộ công an ở Tuyên Quang lao xe vào nhà dân tông bé gái tử vong

Ngày 27/2, trả lời Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang (Tuyên Quang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khương Duy (31 tuổi, ở huyện Yên Sơn) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.