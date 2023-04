Khởi tố cô gái bán hàng trăm hộp thuốc tăng cường sinh lý giả cho phái mạnh

Ngày 18/4, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Vân (SN 1996, trú tại Định Công, quận Hoàng Mai) về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam giới.

Trước đó, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện nam thanh niên lái xe máy nhãn hiệu Wave Alpha chở một thùng carton, đang dừng đỗ tại khu vực trước cổng nghĩa trang Kiều Mai, có nhiều biểu hiện nghi vấn.