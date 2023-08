Khởi tố cán bộ thuế ở Quảng Trị say rượu lái xe gây tai nạn chết người

Tối 11/8, Trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Công Thành - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Ông Hoàng Công Thành tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)