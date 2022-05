Khởi tố bị can người vợ cắt "của quý" của chồng ở Sơn La

Chiều 11/5, thông tin nhanh với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can với Hà Thị Nguyệt (SN 1986, trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Trước đó vào chiều ngày 25/4, lãnh đạo Công an huyện Yên Châu cho biết, kết quả giám định thương tích của bị can Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, là chồng bị Nguyệt cắt lìa "của quý") đủ lớn để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hà Thị Nguyệt.

Cụ thể, theo hồ sơ vào khoảng tháng 8/2020, do có ý muốn quan hệ tình dục với cháu L. (SN 2007, là con riêng của chị Nguyệt), Nguyễn Văn Hoan (SN 1993) đã tạo một tài khoản Facebook tên là "Hoàng Long" để nói chuyện, tán tỉnh cháu L. qua mạng xã hội.