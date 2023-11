Khởi tố, bắt giam thủ kho tham ô tài sản

Ngày 2/11, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với ông Lê Ngọc Phúc (41 tuổi, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi Tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, Lê Ngọc Phúc làm thủ kho của Công ty VINACO. Phúc trực tiếp quản lý hàng hoá trong kho, xuất, nhập hàng theo yêu cầu của Công ty URC Việt Nam ở khu công nghiệp VSIP (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).