Khởi tố, bắt giam 1 Phó giám đốc liên quan trung tâm đăng kiểm lớn nhất Đồng Nai

Chiều 16/11, trả lời VTC News, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.01S (tại phường An Bình, TP Biên Hoà).

Trong sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với một số người tại trung tâm và khám xét, kiểm tra tại trung tâm trên.

Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Nguyễn Sơn Hải (45 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60-02S) và Bùi Trọng Tường (đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60-01S) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.