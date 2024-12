Khởi tố bảo mẫu bạo hành bé trai 1 tháng tuổi ở Hà Nội

Công an quận Cầu Giấy khởi tố người phụ nữ 57 tuổi, quê Tuyên Quang để điều tra hành vi bạo hành bé trai hơn 1 tháng tuổi ở phường Nghĩa Đô. Ngày 26/12, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị L. (57 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi bạo hành cháu bé hơn 1 tháng tuổi. Trước đó, chị H.Y. (35 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) chia sẻ trên mạng con trai nhiều lần bị bảo mẫu bạo hành. Hình ảnh bảo mẫu bạo hành bé trai hơn 1 tháng tuổi. (Ảnh: Cắt từ clip) Theo đoạn clip được camera ghi lại, cháu bé liên tục bị người phụ nữ giúp việc tác động mạnh. Có lúc người này đấm mạnh vào người cháu bé, có lúc vứt mạnh xuống giường, lắc lư mạnh, véo tai… mặc cho tiếng cháu bé kêu khóc yếu ớt. Chị Y. cho biết, gia đình vô cùng sốc và đau đớn khi phát hiện sự việc. Ngay sau khi trích xuất camera, gia đình trình báo sự việc lên Công an phường Nghĩa Đô. Theo chị Y., người bảo mẫu này được chị tìm trên hội nhóm thuê người giúp việc. Một phụ nữ giới thiệu tên Nguyễn Thị L. chủ động gọi điện cho chị ngỏ ý tới trông trẻ thuê. Sau khi trao đổi, vợ chồng chị quyết định thuê bà L. chăm sóc con với mức lương 8 triệu/tháng. Từ ngày 5/11, bà L. bắt đầu làm việc tại nhà chị. Trong quá trình làm việc, bà luôn tỏ ra là người thân thiện, tình cảm, hay khoe con cháu, rất yêu trẻ con. Chị Y. cho biết, gia đình đã lắp camera từ trước và bà L. cũng biết việc này. Lúc đầu, gia đình chị Y. tưởng bà L. chỉ bạo hành con trai 1 lần. Lúc này, bà L. có xin ở lại trông tiếp. Tuy nhiên, gia đình chị Y. không đồng ý và thanh toán hơn 10 triệu đồng để bà L. rời khỏi nhà vào ngày 14/12. Ngày 15/12, sau khi con bị bạo hành, chị đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám và các bác sĩ ở đây chẩn đoán cháu bị hội chứng chấn động não. Minh Tuệ