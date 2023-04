Khởi tố 3 đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại trộm hơn 1,5 tỷ đồng

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thiên (SN 1996, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), Huỳnh Văn Tèo (SN 1991, ngụ phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Mai Xuân Dũng (SN 1991, ngụ thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh khi các đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm tài sản.