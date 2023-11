Khởi tố 2 kẻ vừa ra tù lại mang súng đi bắn người

Ngày 14/11, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Bình (SN 1996, trú tại phường Quảng An, Tây Hồ), Trương Quốc Phong (SN 1995, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Khoảng 3h ngày 17/10, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo từ chị N.T.L. (ở Hà Nội) về việc bị một người sử dụng súng bắn đạn cao su gây thương tích tại khu vực ngã ba đường Âu Cơ - Xuân Diệu, phường Quảng An (chợ hoa Quảng An).