Khởi tố 2 kẻ đánh nhân viên nhà xe trước cổng Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM

Trần Thanh Sang và Trần Đức Phú bị khởi tố vì hành vi dùng hung khí rượt đuổi, tấn công nhóm nhân viên nhà xe trước cổng Bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM). Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trần Thanh Sang (SN 1986, trú phường Tân Phú, TP Thủ Đức) và Trần Đức Phú (SN 1985, trú phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Thông tin điều tra, ngày 10/12, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở II, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, Sang và Phú cùng một số người dùng hung khí như cây gỗ, ống sắt để rượt đuổi và đánh nhóm nhân viên nhà xe Liên Hương. Hành vi này gây mất an ninh trật tự, khiến người dân xung quanh hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội. Công an đã mời những người liên quan đến làm việc và khởi tố Sang và Phú. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức cũng khởi tố nhiều bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Cụ thể, vào ngày 29/11, tại phường Tân Phú, TP Thủ Đức - Nguyễn Trường Sa (SN 1992, trú Bình Định) khi lái ô tô chở hàng đã va chạm với xe ba gác do N.H.T (SN 1993, trú phường Tân Phú, TP Thủ Đức) điều khiển. Sau va chạm, Sa và N.H.T xảy ra mâu thuẫn. Mặc dù được can ngăn, Sa vẫn tiếp tục gây rối. Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trường Sa về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tiếp đến, hôm 8/12, tại địa chỉ 15 đường 13, khu phố 14, phường Tam Bình, TP Thủ Đức - Châu Hoàng Quân (SN 2002, trú huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) phát hiện Huỳnh Văn Bình (SN 1999, trú quận Ô Môn, TP Cần Thơ) nhắn tin tán tỉnh bạn gái mình, dẫn đến ghen tuông. Quân đã liên lạc, hẹn gặp Bình để "giải quyết". Ngày xảy ra vụ việc, nhóm của Quân (gồm Võ Thị Như Huỳnh, SN 1997, trú Sóc Trăng) và nhóm của Bình (bao gồm Phạm Lê Hữu Nghị, SN 2003, trú Bạc Liêu) đã gặp nhau tại đường 13 và xảy ra xô xát. Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT - Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can: Châu Hoàng Quân, Huỳnh Văn Bình, Danh An, Phạm Lê Hữu Nghị, và Võ Thị Như Huỳnh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hoàng Thọ