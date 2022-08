Khối tài sản bị kê biên trong vụ bán rẻ "đất vàng" thiệt hại hơn 5.000 tỷ

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả tại khu đất 43 ha, Tổng công ty 3/2 đã nộp vào tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương số tiền trên 125 tỷ đồng đồng. Từ ngày 17/4/2020 đến ngày 22/4/2020, gia đình Nguyễn Văn Minh và Công ty Âu Lạc chuyển khoản vào tài khoản của Tổng công ty 3/2 số tiền 126,8 tỷ đồng để tổng công ty này chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương. Theo yêu cầu của cơ quan công an, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương và Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ số tiền nêu trên vào tài khoản tạm giữ số của Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội.

Tháng 3/2021, Tổng công ty 3/2 - Công ty cổ phần đã nộp 201 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước theo thông báo của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc bổ sung tiền sử dụng đất đối với hai khu đất 145 ha và 43 ha để khắc phục hậu quả.

Ngày 28/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (do bị can Nguyễn Văn Minh nhờ Vũ Huy Hoàng đứng tên) tại tờ bản đồ số 30,6; thửa đất số 3,6 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 178479 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 16/11/2016 tại địa chỉ 144 Gio An, Phường 5, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Bị cáo Trần Văn Minh tại tòa (Ảnh: T.Trung).

Nhiều bị cáo được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Bị cáo Nguyễn Văn Minh bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm chính. Quá trình công tác có nhiều thành tích, được tặng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen; số tiền gây thất thoát từ hành vi cố ý chuyển nhượng khu đất 43ha đã được khắc phục một phần; số tiền chiếm đoạt từ hành vi tham ô đã khắc phục toàn bộ; quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo. Cáo trạng cho rằng đó là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Trần Văn Nam chịu trách nhiệm chính về những quyết định và chỉ đạo của mình dẫn đến hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước. Trong quá trình công tác bị can Trần Văn Nam đã có nhiều thành tích được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, bằng khen, giấy khen. Quá trình điều tra Trần Văn Nam thành khẩn khai báo; một phần số tiền thất thoát từ việc áp dụng sai đơn giá đất và chuyển nhượng dự án 43ha đã được khắc phục là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, nhiều bị cáo khác cũng được đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do đã thành khẩn khai báo và khắc phục được một phần hoặc toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ hành vi tham ô tài sản như: Trần Thanh Liêm- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2015-2020; Trần Nguyên Vũ- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2; Võ Hồng Cường- Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thành; Nguyễn Thục Anh; Trần Đình Như Ý,….