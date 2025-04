Park Bo Gum là nam diễn viên Hàn Quốc nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ vẻ ngoài điển trai, nụ cười ấm áp và khả năng diễn xuất tự nhiên. Anh để lại dấu ấn sâu đậm qua nhiều vai diễn trong phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Park Bo Gum đã chứng minh thực lực qua nhiều vai diễn đa dạng, từ chàng trai ấm áp (Reply 1988), hoàng tử cổ trang (Love in the Moonlight), đến chàng trai si tình (Encounter). Anh còn sở hữu loạt phim truyền hình và điện ảnh đình đám khác trong sự nghiệp, bao gồm Hello Monster, Coin Locker Girl, Love in the Moonlight, Seo Bok, Wonderland... Dù thử sức ở thể loại nào, anh cũng để lại dấu ấn riêng với diễn xuất chân thật và giàu cảm xúc.

Gần đây, vai diễn Yang Gwan Sik của Park Bo Gum trong When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) thu hút sự chú ý của khán giả. Park Bo Gum đảm nhận vai Yang Gwan Sik, một chàng trai chân chất, kiên định và luôn dành tình cảm sâu sắc cho nữ chính Ae Sun (do IU thủ vai).

Là diễn viên quen thuộc trong các bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc, có nhiều hợp đồng quảng cáo, Park Bo Gum sở hữu khối tài sản ấn tượng.

Theo nhiều nguồn tin truyền thông như Kdramastars, tài sản ròng của Park Bo Gum tính đến năm 2024 ước tính từ 2,5 - 3 triệu USD. Dù chưa thể xác định chính xác số tài sản cụ thể trong năm 2025, Park Bo Gum vẫn được xếp vào hàng những nam diễn viên có cát-xê cao nhất Hàn Quốc, chủ yếu thu nhập đến từ các dự án diễn xuất, quảng cáo, hợp đồng với các thương hiệu cao cấp, chương trình gặp gỡ fan và hoạt động trên mạng xã hội.

Park Bo Gum và IU trong phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"

Năm 2015, Park Bo Gum vụt sáng với "Reply 1988". Phim đạt rating 18,8% cho tập cuối, trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử truyền hình cáp. Anh được khán giả ưu ái gọi là “Em trai quốc dân”. Theo giới truyền thông Hàn Quốc, anh từng nhận khoảng 90.000 USD mỗi tập phim vào thời kỳ đỉnh cao. Theo Lifestyle Asia, với phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", Park Bo Gum và IU được cho là nhận mức thù lao khoảng 359.000 USD mỗi tập.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Park Bo Gum còn nổi bật trong lĩnh vực thời trang và thu về số tiền lớn trong lĩnh vự này. Năm 2022, anh trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu xa xỉ Pháp Celine. Ngoài ra, anh cũng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như ACE BED, Biotherm, Coca-Cola, Sunkist và Eider. Nam diễn viên từng lên bìa các tạp chí hàng đầu như Elle, Uomo Magazine, VMan, Arena Korea, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, W Korea.

Với hơn 5,9 triệu người theo dõi trên Instagram, Park Bo Gum cũng là một trong những nam diễn viên Hàn nổi tiếng nhất trên mạng xã hội. Anh kiếm được khoảng 10.000 đến 100.000 USD cho mỗi bài đăng quảng cáo trên nền tảng này.