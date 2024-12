Khối đá nặng 100 tấn chắn ngang quốc lộ nối Nha Trang - Đà Lạt

Cơ quan chức năng sẽ nổ mìn khối đá nặng hơn 100 tấn sạt lở chắn ngang quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) để thông tuyến giao thông nối 2 thành phố Nha Trang - Đà Lạt. Sáng 16/12, ông Chu Văn An, Phó giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, cho biết, dự kiến trong hôm nay, lực lượng chức năng sẽ dùng mìn để phá nổ khối đá nặng hơn 100 tấn sạt lở, đổ xuống quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê vào sáng 15/12. Theo ông An, sau nhiều giờ nỗ lực, đến nay lực lượng chức năng đã xử lý 2/4 điểm sạt lở trên quốc lộ 27C. Khối đá lớn đổ xuống quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê (Ảnh: Khánh Vĩnh). "Hiện còn 2 vị trí sạt lở tại giữa và đỉnh đèo Khánh Lê chưa được xử lý. Chúng tôi đã liên hệ nhờ tỉnh Lâm Đồng xử lý giúp điểm sạt trên đỉnh đèo, còn Khánh Hòa tập trung nhân lực ở điểm giữa đèo để cố gắng thông đường một cách sớm nhất", ông An cho hay. Như Dân trí đã thông tin, do mưa lớn, quốc lộ 27C đoạn qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị sạt lở ở 4 điểm với hơn 1.000m3 đất, đá tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông. Do sạt lở bất ngờ nên có hàng chục phương tiện và gần 350 người dân bị mắc kẹt giữa đèo. Nhận được tin, lực lượng chức năng 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã điều cán bộ đến tiếp tế thực phẩm nước uống cho nhóm người bị mắc kẹt, bên cạnh đó đưa trang thiết bị để giải cứu. Nhiều máy móc được điều đến đèo Khánh Lê để xử lý các điểm sạt lở (Ảnh: Khánh Vĩnh). Đến tối 15/12, lực lượng chức năng đã đưa được gần 350 người và phương tiện rời khỏi các điểm nguy hiểm trên đèo Khánh Lê. Quốc lộ 27C dài khoảng 130km nối thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) với thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Đỉnh đèo có độ cao đến 1.700m so với mực nước biển, nhiều khúc cua uốn lượn rất nguy hiểm. Sau khi đi vào hoạt động, tuyến đường này thường bị sạt lở khi mưa lớn, nhất là đoạn qua đèo Khánh Lê.