Khởi công tái thiết Làng Nủ và thôn Kho Vàng sau trận lũ quét lịch sử

Hơn 10 ngày sau thảm họa lũ quét, sạt lở xảy ra khiến hàng chục người thiệt mạng, tỉnh Lào Cai phối hợp khởi công 2 khu tái định cư ở thôn Làng Nủ và thôn Kho Vàng, để giúp bà con có cuộc sống mới. Sáng 21/9, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng khởi công tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà). Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương cũng khởi công khu tái định cư Làng Nủ của xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Phát biểu tại lễ khởi công tái thiết Khu dân cư Kho Vàng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân. Khu tái định cư thôn Kho Vàng nhìn từ xa (Ảnh: Truyền Hình Lào Cai). Tỉnh Lào Cai quyết tâm hoàn thành ngôi làng mới đẹp hơn, an toàn hơn, tạo điều kiện tốt nhất để người dân an cư, xây dựng cuộc sống mới. Theo lãnh đạo địa phương, khu vực tái thiết có diện tích khoảng 3,5ha, được bố trí cho khoảng 40 hộ dân chuyển đến sinh sống. Trong đó, mỗi căn hộ sẽ có diện tích khoảng 350m2 cùng nhiều công trình phụ trợ, phục vụ đời sống của người dân. Ngoài ra, để tạo các điều kiện thuận tiện nhất cho người dân, địa điểm xây dựng khu tái định cư được lấy ý kiến của nhân dân và cách nơi ở cũ không xa, đảm bảo an toàn cho bà con thôn Kho Vàng. Chính quyền địa phương cho biết, sau lễ khởi công, các đơn vị thi công sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để quyết tâm đến ngày 31/12 hoàn thành toàn bộ công trình, giúp bà con có nơi ở mới. Quang cảnh lễ khởi công Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Ảnh: Bảo Dương). Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức Lễ khởi công khu tái định cư Làng Nủ. Theo nhà chức trách, khu tái định cư mới được xây dựng cách vị trí xảy ra trận lũ quét khoảng 2km, với quy mô xây dựng giai đoạn I khoảng 10ha, sắp xếp khoảng 1.000m2/hộ; 40 nhà ở được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày. Ngoài ra, khu tái định cư sẽ được xây dựng nhà văn hóa, trường học, các công trình hạ tầng (đường, điện, nước…) đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài.