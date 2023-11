Khoảnh khắc nữ diễn viên hốt hoảng nhận giải Rồng Xanh gây bão mạng

Your browser does not support the video tag.

Go Min Si hoảng hốt khi nhận giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Rồng Xanh 2023.

Nhiều khoảnh khắc trong đêm trao giải được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Điển hình là phản ứng hoảng hốt của Go Min Si khi được xướng tên hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Biểu cảm của Song Joong Ki, Ryu Jun Yeol, D.O (EXO), Krystal “cứng nhắc người” trước màn biểu diễn của J.Y.Park khiến nhiều khán giả bật cười...

Kết quả lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 44:

- Nam diễn viên mới xuất sắc nhất – Hong Xabin (Hopeless)

- Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất – Go Min Si (Smugglers)

- Đạo diễn mới xuất sắc nhất – Ahn Taejin (The Night Owl)

- Phim ngắn hay nhất – Ghwa the last name (Yoo Jaein)