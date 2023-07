Khoảnh khắc hãi hùng nữ du khách trượt chân rơi xuống khỏi vách đá dựng đứng

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra hôm 12/7 vừa qua, tại khu thắng cảnh núi Hoa Sơn thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, một nữ du khách bám vào sợi xích sắt bằng cả hai tay để leo lên một vách đá dựng đứng. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ du khách không may bị trượt chân và rơi thẳng xuống phía dưới.