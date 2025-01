Khoảnh khắc đón năm mới 2025 của cầu thủ Việt

Nhiều cầu thủ Việt Nam đã chia sẻ những khoảnh khắc chào đón năm mới 2025 với những hi vọng tốt đẹp. Nhiều cầu thủ Việt Nam hào hứng đón năm mới 2025. Ảnh: FBNV Trong khoảnh khắc cả nước chào đón năm mới 2025, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chọn một không gian yên bình bên bờ sông tại thành phố Đà Nẵng để đón năm mới. Anh cùng vợ và con trai thưởng thức bữa tối trong không gian thư giãn, đầy ấm áp. Bùi Tiến Dũng vừa gia nhập câu lạc bộ Đà Nẵng và được kì vọng sẽ giúp đội bóng này thi đấu ổn định hơn trong năm 2025. Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ảnh: FBNV Cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng không quên chia sẻ những cảm xúc của mình khi đón năm mới. Anh viết trên trang cá nhân: "2024, cảm ơn Lúa đã đến với bố mẹ. 2025 mong mọi điều sẽ tuyệt vời hơn nhé." Câu nói của anh gửi gắm hi vọng về tương lai, đặc biệt là sự xuất hiện của thiên thần nhỏ trong gia đình anh cùng bà xã Doãn Hải My. Hình ảnh Đoàn Văn Hậu cùng con trai được anh chia sẻ dịp năm mới. Ảnh: FBNV Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng có dòng trạng thái với nhiều hi vọng: "Mong 2025 cho tôi sự may mắn, sức khỏe, bình an và cả sự hạnh phúc nhé". Thủ môn Đặng Văn Lâm chọn một góc ngắm pháo hoa chào năm mới. Ảnh: IGNV Thủ môn Đặng Văn Lâm đã lựa chọn một không gian khác để đón chào năm mới. "Người gác đền" của câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình chia sẻ hình ảnh ngắm những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, thể hiện sự lạc quan và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước.