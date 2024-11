Khoảnh khắc đặc nhiệm Israel đột kích bắt giữ chỉ huy Hezbollah ở Lebanon

Quân đội Israel cho biết, lính đặc nhiệm của họ đã đột kích miền bắc Lebanon và bắt giữ một chỉ huy hải quân của nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah. Theo báo Times of Israel, vụ bắt giữ diễn ra từ cuối ngày 1/11 nhưng mãi tới tối 2/11 Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mới tiết lộ thông tin về sự việc. Trước đó, truyền thông Lebanon đưa tin, lực lượng đặc nhiệm Israel đã di chuyển bằng đường biển, bí mật tấn công một căn nhà gỗ trên bờ biển Batroun, miền bắc Lebanon và bắt giữ một người trước khi rời đi bằng thuyền cao tốc. Cuộc đột kích diễn ra cách thủ đô Beirut của Lebanon khoảng 30km và cách biên giới biển Israel - Lebanon gần 140km về phía bắc, đánh dấu một chiến dịch bất thường cả về bản chất và vị trí sâu trong lãnh thổ nước láng giềng. IDF xác nhận, đơn vị biệt kích Shayetet 13 của Hải quân Israel đã thực hiện sứ mệnh. Nhân vật bị đặc nhiệm Israel bắt giữ là Imad Amhaz, người bị cáo buộc là “đặc vụ cấp cao của Hezbollah”, chịu trách nhiệm về các hoạt động hải quân của nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn này. Đặc nhiệm Israel đã đưa Amhaz đến nước này để đơn vị 504 thuộc Tổng cục Tình báo quân sự thẩm vấn. Imad Amhaz. Ảnh: Times of Israel Phát biểu trên đài truyền hình Al Jadeed, Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông công cộng Lebanon Ali Hamie quả quyết, Amhaz là thuyền trưởng các tàu dân sự và đang theo học tại một học viện hàng hải dân sự. Nhà báo Lebanon Hasan Illaik, người đầu tiên đưa tin về cuộc đột kích của Israel, dẫn lời các quan chức quân sự Lebanon giấu tên nhận định, hoạt động này rõ ràng được thực hiện với sự phối hợp của Hải quân Đức trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) nhằm ngăn chặn hải quân nước sở tại can thiệp. Tuy nhiên, phát ngôn viên UNIFIL đã phủ nhận liên quan đến “việc tạo điều kiện cho bất kỳ vụ bắt cóc hoặc bất kỳ hành vi vi phạm chủ quyền Lebanon nào khác". Theo người phát ngôn, những thông tin sai lệch và đồn đoán vô căn cứ như vậy khiến lực lượng gìn giữ hòa bình gặp nguy hiểm.