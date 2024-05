Khoảng 90% thị trường camera giám sát xuất xứ Trung Quốc

Các camera hiện nay đều có mic như tai nghe, cảm biến ảnh như mắt nhìn, có thể chủ động quay 360 độ. Việc duy trì kết nối server ở nước ngoài thì chỉ cần một thay đổi nhỏ về phần mềm là toàn bộ số cam này sẽ trở thành một hệ thống tai mắt quan sát do thám khổng lồ. Nguy cơ an toàn an ninh là hiện hữu.

Camera sẽ phải Make in Viet Nam để bảo đảm an toàn

Theo nhiều chuyên gia, xu hướng sử dụng camera ngày càng phổ biến. Nó là thành phần quan trọng trong hệ thống Chính phủ điện tử, chính quyền số và thành phố thông minh, giúp giám sát giao thông, an ninh trật tự... Vì vậy, việc chủ động sản xuất camera là nhu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, CEO Cyradar, các cơ quan Nhà nước nên lựa chọn camera kỹ hơn khi sử dụng, không nên dùng loại lưu trữ trên cloud của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Luật An ninh mạng Việt Nam không cho phép lưu trữ dữ liệu của người dùng ra bên ngoài Việt Nam.