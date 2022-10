Khoản thu đầu năm học của nhà trường

Cái hình ảnh nhà trường công lập đẹp đẽ, tự hào trong tôi bỗng bay đi đâu hết cả, chỉ còn lại là tiền, tiền và mỗi năm lại có khoản thu mang tên mới, lạ hoắc. Xã hội đang thay đổi, nhiều thứ thay đổi theo, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường. Người ta không ngại kinh doanh cả ở trường công lập - cơ sở do nhà nước lập ra, chi tiền từ ngân sách nhà nước với một đội ngũ được gọi là viên chức nhà nước!

Vài năm nay, để tiết kiệm, cứ đến hè là cô giúp việc lại nhận một số vở chưa dùng từ cháu ngoại tôi, mang về quê cho cháu nội mình sử dụng vào đầu năm học. Nhưng năm nay, nhà trường nơi cháu cô theo học thông báo học sinh phải mua vở in logo của trường, với giá cao hơn so với bên ngoài. Phụ huynh có ý kiến thì nhà trường nói mỗi cháu phải mua 20 cuốn vở đồng phục đó, nếu cần dùng nhiều hơn thì được mua ở ngoài. Còn gì có thể nói ở đây được nữa!

Lại còn tiền vở đồng phục nữa. Thú thật tôi chưa rõ lắm đây là tiền gì. Đồng phục học sinh thì rõ rồi, nhưng vở đồng phục là sao ta? Rất may, chuyện cô giúp việc nhà tôi có thể giúp làm rõ câu chuyện này hơn chăng.

Trước hết là trách nhiệm của Bộ GDĐT, của Bộ trưởng Bộ này. Bộ GDĐT sẽ cho biết đã có văn bản hướng dẫn đầy đủ, như công văn số 2153 của Bộ về các khoản thu trong lĩnh vực GDĐT năm học 2022-2023, nghị định số 81 của Chính phủ ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí…

Ra văn bản là tốt, nhưng chưa đủ mà còn cần hướng dẫn thực hiện và đặc biệt là thanh tra việc thực hiện. Mỗi năm, Bộ cứ làm độ vài chục cuộc thanh tra tại các trường và đưa ra những kết luận về trách nhiệm của những cá nhân có liên quan. Chắc sau đó sẽ có tác dụng đáng kể. Bộ trưởng GDĐT không làm tốt việc này thì đương nhiên liên đới chịu trách nhiệm.

Kế đến là trách nhiệm của các tỉnh, thành phố. Nếu so sánh thì trách nhiệm của các tỉnh lớn hơn nhiều so với Bộ GDĐT, bởi tất cả các trường công lập từ mầm non đến THPT trong tỉnh đều thuộc phạm vi quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh. Mà nói đến UBND tỉnh thì trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu là Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách giáo dục, Giám đốc Sở GDĐT và Trưởng Phòng GDĐT cấp huyện. Rồi cuối cùng mới đến trách nhiệm của các vị hiệu trưởng có liên quan.

Báo chí nêu các khoản thu vô lý như vậy nhưng hầu như không thấy UBND tỉnh nào lên tiếng. Chẳng bù cho thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia, nhìn khung cảnh tại địa phương nơi 4 thí sinh vào chung kết, rồi sự hiện diện của lãnh đạo Sở GDĐT, thậm chí lãnh đạo UBND tỉnh mà buồn cho câu chuyện trách nhiệm của địa phương nơi bị phản ánh có nhiều khoản thu vô lý.

Như vậy, rất cần rõ ràng trong đánh giá kết quả công tác hàng năm của các vị lãnh đạo, quản lý vừa nêu. Trên thực tế thì việc truy trách nhiệm kiểu này hầu như rất mờ, khiến cho các vị hiệu trưởng trường công lập vẫn không ngần ngại với các khoản thu từ phía cha mẹ học sinh.

Mặt khác, cũng cần đặt thành quy định và thực hiện nghiêm túc việc công khai các khoản thu đầu năm học. Người dân, các cấp quản lý thấy ngay các khoản thu và nếu cần, có thể có những biện pháp xử lý được ngay, không cần phải đợi đến khi báo chí lên tiếng mới vào cuộc.

Đinh Duy Hòa