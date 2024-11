'Kho tiền' của tập đoàn Berkshire Hathaway vượt mốc 300 tỷ USD

Theo báo cáo thu nhập được công bố ngày 2/11, lượng tiền mặt của Berkshire Hathaway đã tăng lên mức kỷ lục 325,2 tỷ USD vào cuối tháng Chín, so với mức 276,9 tỷ USD trong quý 2/2024. “Kho tiền” của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway đã vượt mốc 300 tỷ USD trong quý 3/2024. (Nguồn: UPI) “Kho tiền” của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway đã vượt mốc 300 tỷ USD trong quý 3/2024, khi tỷ phú Warren Buffett tiếp tục bán cổ phiếu và không mua lại. Theo báo cáo thu nhập được công bố ngày 2/11, lượng tiền mặt của Berkshire Hathaway đã tăng lên mức kỷ lục 325,2 tỷ USD vào cuối tháng Chín, so với mức 276,9 tỷ USD trong quý 2/2024. Kho tiền tiếp tục tăng lên khi tập đoàn đầu tư trên bán lượng lớn cổ phần trong Apple và Bank of America. Trong quý 3/2024, Berkshire đã giảm khoảng 25% lượng nắm giữ cổ phiếu của Apple, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp tập đoàn thu hẹp khoản đầu tư này. Kể từ giữa tháng Bảy, Berkshire cũng đã thu về hơn 10 tỷ USD từ việc bán bớt cổ phiếu của Bank of America. Trong quý trước, tập đoàn của tỷ phú Buffett đã giảm 36,1 tỷ USD giá trị nắm giữ cổ phiếu. Trong khi đó, Berkshire không thực hiện bất kỳ hoạt động mua lại cổ phiếu nào trong quý. Hoạt động mua lại đã chậm lại từ đầu năm khi giá cổ phiếu Berkshire đạt mức cao kỷ lục. Tập đoàn chỉ mua lại 345 triệu USD cổ phiếu trong quý 2/2024, giảm đáng kể so với 2 tỷ USD/quý trong hai quý trước đó. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu loại A của Berkshire đã tăng 25%, cao hơn mức tăng tương ứng 20,1% của chỉ số S&P 500. Giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn đầu tư này đã vượt mốc 1.000 tỷ USD trong quý 3. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động của Berkshire trong quý trước đứng ở mức 10,1 tỷ USD, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Quan điểm thận trọng của tỷ phú Buffett được đưa ra khi thị trường chứng khoán đã tăng mạnh trong năm nay với kỳ vọng nền kinh tế hạ cánh mềm, khi lạm phát giảm và Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư nổi tiếng, như ông Paul Tudor Jones, đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng, đồng thời nhận định không ai trong hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ sẽ cắt giảm chi tiêu để giải quyết vấn đề này./.