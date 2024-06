Khó nuốt, nuốt vướng nên đi khám ngay, tránh biến chứng nghiêm trọng

Viêm loét thực quản do ứ đọng thức ăn lâu ngày, suy dinh dưỡng do mắc nghẹn, viêm phổi hay ung thư hóa ở vùng viêm mạn tính… là những biến chứng nghiêm trọng khi mắc bệnh co thắt tâm vị. Tâm vị là phần cơ vòng thực quản dưới, ở vị trí cuối thực quản và đầu dạ dày.

Đơn cử, bệnh nhân L (63 tuổi) bị khó nuốt nhiều năm nay. 3 năm gần đây, triệu chứng nặng hơn, khó ăn uống, khó thở, giảm cân chỉ còn 30 kg. Kết quả nội soi dạ dày tại bệnh viện cho thấy, thực quản bệnh nhân giãn rộng, mất khả năng co giãn tâm vị. Sau cắt cơ vòng dưới thực quản bằng nội soi qua ngả miệng, người bệnh không còn cảm giác nuốt nghẹn, có thể ăn uống bình thường.