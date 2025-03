Kho lạnh công nghệ cao – Chìa khóa giúp doanh nghiệp thủy sản tối ưu chi phí vận hành‏

‏ Kho lạnh NECS mang đến giải pháp ‏‏cho thuê kho lạnh thực phẩm‏‏ chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn bảo quản nghiêm ngặt, giúp doanh nghiệp an tâm lưu trữ hàng hóa một cách an toàn và hiệu quả.‏

‏Khác biệt so với các kho lưu trữ thông thường, NECS tập trung vào việc cung cấp kho lạnh đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp bảo quản thực phẩm, thủy sản, ‏‏kho lạnh bảo quản nông sản‏‏ trong môi trường nhiệt độ ổn định. Hệ thống kho NECS được vận hành với dải nhiệt độ đa dạng có thể điều chỉnh từ -20 độ C (+-2) đến 25 độ C, là điểm đến phù hợp cho nhiều loại hàng hóa khác nhau. Đồng thời nhiệt độ bảo quản tại kho luôn được kiểm tra thường xuyên và không gian lưu trữ luôn nằm ở nhiệt độ cam kết đúng với yêu cầu khách hàng.‏

‏Doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ ‏‏cho thuê kho đông lạnh thực phẩm‏‏ tại NECS có thể linh hoạt về diện tích lưu trữ, thời gian thuê và dịch vụ hỗ trợ. NECS cam kết mang đến sự tối ưu trong khâu vận hành, giúp khách hàng giảm thiểu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.‏

‏2. Kho lạnh đạt chuẩn quốc tế, là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn‏

‏Việc lựa chọn dịch vụ kho lạnh không chỉ là bài toán về chi phí mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng hàng hóa trong suốt quá trình bảo quản. Kho lạnh NECS tự hào đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế như ‏‏Chứng chỉ xanh EDGE, ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 45001:2018, EU CODE‏‏, đảm bảo môi trường lưu trữ đạt chuẩn an toàn thực phẩm.‏