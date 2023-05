Khó khăn về điện, Bộ Công Thương triển khai giải pháp gì?

Cần chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức sử dụng năng lượng cho đơn vị sản phẩm của ngành/tiểu ngành và tham mưu cho cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành các quy định, cơ chế, chính sách có liên quan, bảo đảm đồng bộ, đủ mạnh và khả thi để thúc đẩy, khuyến khích sử dụng năng lượng, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ sửa đổi luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và xây dựng, triển khai các chương trình khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà trong doanh nghiệp và hộ gia đình theo phương thức “tự sản, tự tiêu” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc giảm cường độ năng lượng của nền kinh tế.

Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, đồng thời chú trọng lắp đặt các nguồn năng lượng tái tạo sử dụng tại chỗ để giảm tiêu thụ điện từ lưới điện quốc gia; các hộ gia đình và người dân thường xuyên thực hành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, thay thế, sử dụng các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm điện; hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn trong các giờ cao điểm…; cùng nhau lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện, thành thói quen” đóng góp vào sự ổn định và bền vững của hệ thống điện quốc gia.

Thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2013 và Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, Bộ Công Thương đặt mục tiêu trong giai đoạn 2023-2025, phấn đấu hằng năm, toàn quốc tiết kiệm tối thiểu từ 2,0% tổng điện năng tiêu thụ quốc gia; Giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6% vào năm 2025; Giảm công suất đỉnh của hệ thống điện quốc gia thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 1.500 MW vào năm 2025.

Tập đoàn đã chỉ đạo toàn bộ đơn vị thành viên trực thuộc áp dụng mọi giải pháp để tiết kiệm điện tối thiểu là 10% (so với cùng kỳ) và 15% (so với cùng kỳ) đối với các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 5, 6, 7/2023). Chỉ đạo các TCTĐL/CTĐL đẩy mạnh truyền thông sâu rộng tới tất cả các khách hàng dùng điện về tình hình cung ứng điện và các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tập đoàn đã gửi văn bản tới các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, kiến nghị các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn. Đến ngày 21/5/2022 đã có 11 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện, tiết kiệm điện trên địa bàn, bao gồm: Tp. Hà Nội, Tp. HCM, Tp. Đà Nẵng, UBND Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đăk Nông, Long An, Đồng Nai, Lâm Đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam