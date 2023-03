Khi YouTube, TikTok thành nơi 'chôn sống' nghệ sĩ Việt

Tháng 12/2022, NSND Lệ Thủy cầu cứu khi bị YouTuber gán ghép, đưa tin hát ca ngợi tịnh thất Bồng Lai, số lượng lên đến 10 kênh. Các video với tiêu đề Nghệ sĩ Lệ Thủy hát tặng Thiền am bên bờ vũ trụ, Lệ Thủy hát tặng thầy ông nội... thu hút nhiều lượt xem và bình luận tiêu cực.

Tại lễ đưa tang, YouTuber trở thành những người cản trở đội nhà quàn đưa linh cữu NSƯT Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tình trạng YouTuber tràn vào nghĩa trang Hoa viên Bình Dương, giơ máy lên, nhằm ghi lại khoảnh khắc lễ hạ huyệt. Việc này gây khó khăn, đến nỗi NSƯT Ngọc Huyền cầu cứu: "Nếu yêu thương NSƯT Vũ Linh xin mọi người hãy lui lại để đội mai táng đưa quan tài vào và mọi thứ được diễn ra suôn sẻ".

Sau lễ đưa tang, gia đình nhận ra tình trạng người dân hiếu kỳ, YouTuber tràn đến khu mộ nghệ sĩ để lại hậu quả nghiêm trọng. Hình ảnh giới YouTuber leo lên mộ phần của NSƯT Thanh Kim Huệ và nhiều nghệ sĩ khác khiến gia đình bức xúc.

Theo NSƯT Thanh Điền, ông đau lòng vì tình trạng nhiều người trèo lên mộ nghệ sĩ khiến nhiều cây cảnh, phần mộ NSƯT Thanh Kim Huệ bị hư nặng.

Sau khi nhận được thông tin, đại diện gia đình cố NSƯT Vũ Linh cho biết tình trạng YouTuber muốn quay clip, livestream tại lễ an táng nam nghệ sĩ tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương khiến nhiều ngôi mộ nghệ sĩ xung quanh bị giẫm đạp, một trong số đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng là phần mộ của NSƯT Thanh Kim Huệ.

"Gia đình sẽ tu sửa phần hư hỏng trên mộ phần của cô Huệ. Chúng tôi xin lỗi và mong gia đình chú Điền thông cảm. Gia đình rất buồn vì không lường trước được sự việc này", Hồng Phượng nói.

NSƯT Thanh Điền sau đó lên tiếng từ chối yêu cầu sửa phần mộ NSƯT Thanh Kim Huệ từ gia đình Vũ Linh. "Sự cố đáng tiếc đó không phải do gia đình NSƯT Vũ Linh gây ra. Tôi mong sự việc lần này không trở thành tiền lệ để những đám rước sau, mộ phần an nghỉ thực sự được an yên", nghệ sĩ Thanh Điền nói.

Một tuần sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời, giới cải lương tiếp tục nhận tin đau buồn là NSND Diệp Lang tạ thế. Sau tang lễ tại Mỹ, gia đình Hội đồng Thăng ủy thác cho Châu Thanh và NSƯT Ngọc Huyền tổ chức lễ tưởng niệm tại Việt Nam.

Trải qua tình trạng hỗn loạn tại tang lễ, nhiễu loạn thông tin về NSƯT Vũ Linh, Ngọc Huyền và những người tổ chức lễ tưởng niệm NSND Diệp Lang quyết định cấm YouTuber và TikToker đến ghi hình, đăng tải lên các nên tảng.

Từ kênh thông tin được nhiều người theo dõi, không ít người gọi YouTuber, TikToker là "kền kền" vì tình trạng tin giả. Điều đó ảnh hưởng đến người sáng tạo nội dung chân chính nói chung và những người bị nhắc đến nói riêng.

Bao giờ tình trạng này chấm dứt? Điều đó vẫn còn là ẩn số.

Theo Tiền Phong