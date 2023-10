Khi Taylor Swift 'đối đầu' Leonardo DiCaprio tại các rạp Bắc Mỹ

Danh sách các bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ:

1. Taylor Swift: The Eras Tour - 31 triệu USD

2. Killers of the Flower Moon - 23 triệu USD

3. The Exorcist: Believer - 5,6 triệu USD

4. Paw Patrol: The Mighty Movie - 4,5 triệu USD

5. The Nightmare Before Christmas - 4,1 triệu USD

6. Saw X - 3,6 triệu USD

7. The Creator - 2,6 triệu USD

8. Leo: Bloody Sweet - 2,1 triệu USD

9. A Haunting in Venice - 1,1 triệu USD

10. The Blind - 1 triệu USD./.