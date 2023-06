Khi người trẻ lựa chọn kết hôn muộn

Sau quãng nghỉ để ĐTQG tập trung, V-League trở lại chiều nay với tâm điểm là hai trận CAHN vs HL Hà Tĩnh và Nam Định vs Thanh Hóa. Giải U21 châu Âu tiếp tục vòng bảng với các trận đáng chú ý: Bồ Đào Nha vs Hà Lan, Tây Ban Nha vs Croatia.