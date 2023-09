Khi nào Việt Nam thương mại hóa 5G

Ưu tiên thương mại hóa 5G trên thiết bị do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp thiết bị nước ngoài và góp phần bảo đảm an toàn, an ninh quốc gia.

Cũng tại quyết định này, Bộ Thông tin và Truyền thông giao các nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị thuộc Bộ cùng các doanh nghiệp viễn thông di động.

Trong đó, trong tháng 9/2023, Cục Tần số vô tuyến điện chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế trình lãnh đạo Bộ ban hành quy hoạch băng tần triển khai 5G; tháng 11-2023, tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các băng tần triển khai 5G.

Cục Viễn thông chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Bộ cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá băng tần triển khai 5G cho doanh nghiệp trong tháng 11-2023.