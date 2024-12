Khi nào nên thay má phanh ô tô?

Má phanh là bộ phận quan trọng với sự an toàn khi vận hành xe, nhưng sau một thời gian dài sử dụng, má phanh dần bị ăn mòn và cần thay thế kịp thời. Vai trò của má phanh là giúp xe giảm tốc độ và đảm bảo sự an toàn cho người dùng. Vì thế, cần kiểm tra, bảo dưỡng má phanh thường xuyên để phát hiện hư hỏng, kịp thời sửa chữa và thay thế. Dưới đây là những dấu hiệu cần thay thế má phanh ô tô: Phanh phát ra tiếng kêu lạ Trong quá trình di chuyển, nếu xe phát ra những tiếng kêu lạ như ken két, tiếng rít...là dấu hiệu cho thấy má phanh đã mòn. Khi má phanh mòn, miếng kim loại nhỏ gắn trên má phanh sẽ tiếp xúc với đĩa phanh, tạo ra tiếng kêu. Với tình huống này, nên đưa xe đến các cơ sở sửa chữa uy tín để thay má phanh. Phanh bị lệch Khi đạp phanh, nếu thấy xe lệch về bên trái hoặc bên phải đường thì đồng nghĩa với việc phải thay má phanh. Nếu để tình trạng này quá lâu, xe dễ bị mất lái và gặp tai nạn. Đèn phanh báo sáng Thông thường, má phanh ô tô được gắn thêm một miếng thép để hỗ trợ tản nhiệt trong quá trình phanh. Nếu phanh bị mòn, miếng thép này và đĩa phanh phát ra tiếng kêu. Đèn báo mòn phanh cũng bật sáng để thông báo về tình trạng của phanh. Má phanh mòn thường phát ra tiếng kêu lạ. (Ảnh minh họa) Phanh xe không ăn Phanh ô tô không ăn có thể do má phanh mòn, quá cứng hoặc quá mềm, hoặc phanh bị kẹt...Trong trường hợp này, nên đưa xe đến gara sửa chữa hoặc đại lý ủy quyền để được kiểm tra và thay thế kịp thời. Bàn đạp phanh rung Khi má phanh mòn hoặc bị cong vênh, có thể dẫ đến bàn đạp phanh rung lắc. Ngoài ra, má phanh mòn làm giảm diện tích tiếp xúc với đĩa phanh, làm lực phanh giảm. Khi đó, tài xế phải đạp phanh mạnh hơn để dừng xe. Má phanh vỡ hoặc bị chai cứng Nếu má phanh bị chai cứng hoặc nứt, vỡ, chủ xe cần đưa tới gara uy tín để được thay mới. Độ dày má phanh Độ dày má phanh còn dưới 3 mm cũng là lúc cần thay má phanh để đảm bảo ma sát. Theo VTC