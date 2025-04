‘Khi cuộc đời cho bạn quả quýt’ làm nên lịch sử

Vào ngày 3/4, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) đạt mức xếp hạng 9,4/10 trên trang web đánh giá IMDb, tăng 0,7 điểm so với mức 8,7 kể từ khi phát hành vào ngày 7/3. Tập phim có xếp hạng cao nhất là tập cuối cùng (tập 16), nhận được 9,8 điểm. Ngoài ra, 12/16 tập phim có điểm trên mức 9,0. Đây là mức xếp hạng cao nhất từng được ghi nhận cho một tác phẩm của Hàn Quốc trên IMDb.

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đang là phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất theo đánh giá của IMDb.



Hiện tại, vào ngày 5/4, mức điểm giảm xuống thành 9,3, nhưng vẫn cách biệt so với các tựa phim Hàn Quốc được đánh giá cao nhất trước đó là Kingdom 2 và Move to Heaven, cả hai đều đạt 8,5 điểm.

Đánh giá mà Khi cuộc đời cho bạn quả quýt nhận được cũng vượt trội đáng kể so với những tác phẩm xuất xứ Hàn Quốc gây sốt toàn cầu khác như The Glory phần 1 (7,6) và phần 2 (8,1), Squid Game phần 1 (8,0) và phần 2 (7,5) hay The Trauma Code: Heroes on Call (8,4).