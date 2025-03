'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' kết đẫm nước mắt, là phim gia đình đáng xem

Ngày 28/3, bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) đã khép lại ở tập 16, tròn 1 tháng kể từ khi bộ phim lên sóng. Tập cuối tràn đầy cảm xúc với những khoảnh khắc lấy đi nước mắt người xem. Phần cuối cùng của phim tiếp tục khơi gợi cảm xúc và mang đến nhiều bài học nhân văn ý nghĩa.

Nửa đầu tập phim xoay quanh hành trình nhân vật Gwan Sik chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Cuộc chiến khó khăn của ông luôn có sự đồng hành của người bạn đời Ae Sun và những đứa con thân yêu.

Phần cuối của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" đã khép lại và để lại nhiều cảm xúc trong khán giả (Ảnh: Netflix).

Thời gian này, Gwan Sik và Ae Sun dành thời gian về thăm mộ con trai Dong Myeong, ôn lại nhiều chuyện cũ. Khoảnh khắc Ae Sun thời trẻ nằm trên mộ con trai giữa trời đông lạnh giá để lại nỗi xót xa trong lòng người xem.

Những hình ảnh đan xen giữa quá khứ và hiện tại của 2 nhân vật chính tiếp tục lấy đi nước mắt của người xem. Ở đó, khán giả tìm thấy ý nghĩa thực sự của hôn nhân, chính là sự đồng hành và thấu hiểu.