Khi cuộc đời cho bạn quả quýt: Bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang gây sốt toàn cầu

When life gives you tangerines lên sóng trong tháng 3 này và chỉ sau 4 tập đầu ra mắt, phim đã vươn lên hạng 1 trong top 10 phim được xem nhiều nhất Netflix tại Hàn Quốc. Phim cũng lọt vào top 10 phim được xem nhiều ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trang phê bình phim Rotten Tomatoes dành lời khen When life gives you tangerines là "câu chuyện ngọt ngào nhưng cay đắng", đánh giá phim truyền cảm hứng, thúc đẩy người ta có đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

"Cốt truyện đơn giản, nhưng được thể hiện hay, diễn xuất tinh tế và khắc họa thực tế một cách sống động", tờ Rotten Tomatoes viết.